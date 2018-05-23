Вера Лапко не сумела выйти во второй раунд квалификации "Ролан Гаррос"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко не сумела выйти в основной этап открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда квалификации на парижских кортах "Ролан Гаррос" Лапко, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску, у которой 201-я позиция, - 4:6, 5:7.

У мужчин борьбу за выход в основную сетку продолжают два белоруса, успешно преодолевшие первый круг квалификации. Сегодня Илья Ивашко (119-й номер рейтинга АТР) сыграет с хорватом Виктором Галовичем (180). Еще один белорусский теннисист Владимир Игнатик (203) свой второй матч проведет завтра против колумбийца Сантьяго Хиральдо (312).

Без отборочных встреч во втором в сезоне турнире серии "Большого шлема" выступят белорусские теннисистки Арина Соболенко (48), Александра Саснович (52) и Виктория Азаренко (82). Матчи основного этапа начнутся 27 мая, а завершатся 10 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составит почти 40 млн евро. Победители одиночных разрядов у женщин и мужчин получат по 2,2 млн евро.-0-