Вера Лапко не вышла в основную сетку теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко не смогла пробиться в основную сетку турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором раунде квалификации Вера Лапко (131-й номер мирового рейтинга) уступила американской теннисистке Софии Кенин (105) - 4:6, 6:3, 1:6. В стартовом поединке белоруска переиграла украинку Катерину Бондаренко (74) - 6:0, 6:3.
Таким образом, в основной части этого турнира выступят три представительницы Беларуси: Александра Саснович (49), Арина Соболенко (63) и Виктория Азаренко (204).-0-
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