Вера Лапко проиграла в полуфинале теннисного турнира в Лугано

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко не прошла в финал одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинальном поединке Лапко, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, уступила 20-й ракетке планеты - Элизе Мертенс из Бельгии - 1:6, 6:4, 4:6.
Вскоре еще одна белорусская теннисистка - Арина Соболенко (61-й номер мирового рейтинга) проведет свой полуфинальный матч против швейцарки Штефани Фегеле (119).
Кроме того, Лапко и Соболенко сыграют в полуфинале парного разряда.-0-
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