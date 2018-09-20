Вера Лапко уступила Андреа Петкович в четвертьфинале теннисного турнира в Гуанчжоу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко уступила Андреа Петкович со счетом 2:6, 6:7 в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии белоруска допустила много ошибок, в то время как ее соперница из Германии справилась со своей подачей. В начале второй партии Вера Лапко выиграла два гейма подряд. Белоруска старалась атаковать сходу на подаче Петкович и навязала упорную борьбу. При счете 4:5 Лапко пришлось усилить подачу, но на тай-брейке тенисистка из Германии была точнее в атакующих ударах.

В ходе выступления в Гуаньчжоу Вера Лапко обыграла представительницу Израиля Дениз Хазанюк (228) - 6:2, 7:5.В полуфинале турнира Андреа Петкович сыграет с победителем матча Ван Цян (Китай) - Фиона Ферро (Франция). -0-