Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Люксембурге

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке первого раунда Вера Лапко в упорной борьбе переиграла немецкую теннисистку Карину Виттхефт (100) - 6:4, 5:7, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал белоруска встретится с француженкой Полин Пармантье (50).

На старте парного разряда Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сыграют с румынско-швейцарским тандемом Ирина Мария Барэ / Ксения Нолл.-0-