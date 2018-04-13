Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лугано

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/8 финала одиночного разряда Лапко играла с черногорской теннисисткой Данкой Ковинчич и победила в двух партиях - 6:2, 6:3.
Еще одна белоруска - Александра Саснович в борьбе за выход в 1/4 финала встречается с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Ранее Арина Соболенко уже пробилась в четвертьфинал.
В четвертьфинале парного разряда белорусские теннисистки Вера Лапко и Арина Соболенко сыграют с австралийско-швейцарским тандемом Моника Адамчак/Ксения Кнолл, который до этого обыграл белорусско-румынский дуэт Александра Саснович/Михаэла Бузарнеску.
На мужском турнире в американском Хьюстоне белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в полуфинале парного разряда встретятся с американцами Бобом и Майком Брайанами.-0-
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