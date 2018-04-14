Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Лугано

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал турнира в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинальном поединке одиночного разряда Лапко встречалась с бельгийкой Кирстен Флипкенс и победила - 6:4, 7:6 (7:4).
Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче за выход в полуфинал сыграет с Камилой Джорджи.-0-
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