Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Лугано

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал турнира в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке одиночного разряда Лапко встречалась с бельгийкой Кирстен Флипкенс и победила - 6:4, 7:6 (7:4).

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче за выход в полуфинал сыграет с Камилой Джорджи.-0-