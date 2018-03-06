Вера Лапко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом отборочном круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе белоруска Вера Лапко была сильнее украинки Екатерины Бондаренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч прошел при игровом преимуществе Веры Лапко, которая в первом сете не уступила сопернице ни одного гейма, а во втором смогла взять подачу соперницы, завершив матч со счетом - 6:0, 6:3. Во втором раунде квалификации Вера Лапко сыграет с Софией Кенин из США (105 рейтинг ВТА).
В американском Индиан-Уэллсе выступят еще три белорусские теннисистки, которые начнут борьбу за титул победительницы с основной сетки турнира. Арина Соболенко (63) будет играть против Варвары Лепченко (66) из США. Получившая от организаторов wild card Виктория Азаренко (204) сразится с британкой Хизер Уотсон (70). Александра Саснович (49) встретится с полькой Магдой Линетт (61).
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет более $8 млн. В 2012 и 2016 годах победителем здесь становилась Виктория Азаренко.-0-
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