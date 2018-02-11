Вера Лапко заменила Александру Саснович в матче Кубка Федерации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте минской "Чижовка-Арены" начался второй игровой день четвертьфинального матча Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем одиночном поединке должны были встречаться лидеры команд Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) и Татьяна Мария (58). Однако капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров был вынужден произвести замену - вместо Саснович, которая почувствовала недомогание во время вчерашней встречи, играет Вера Лапко (149).-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN