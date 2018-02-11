Вера Лапко заменила Александру Саснович в матче Кубка Федерации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте минской "Чижовка-Арены" начался второй игровой день четвертьфинального матча Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем одиночном поединке должны были встречаться лидеры команд Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) и Татьяна Мария (58). Однако капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров был вынужден произвести замену - вместо Саснович, которая почувствовала недомогание во время вчерашней встречи, играет Вера Лапко (149).-0-