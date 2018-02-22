"Верила в командную победу дочери" - мать Ирины Кривко принимает поздравления

22 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мать Ирины Кривко принимает поздравления с командной золотой победой дочери в Пхенчхане со всей Витебской области. Своими эмоциями она поделилась с корреспондентом БЕЛТА.

За выступлением Людмила Брониславовна следила онлайн в телефоне, так как в это время была на работе. "Я работаю помощником воспитателя в детском саду. Хорошо, что в это время у малышей был тихий час - была возможность отслеживать гонку. Теперь пытаюсь пересматривать заново, но телефон просто разрывается: звонят родные, близкие, все поздравляют, эмоции зашкаливают", - с волнением отмечает мать спортсменки.

В успешное выступление дочери она верила до последнего. "Ира очень долго шла к этому, готовилась. Я верила, что у нее все получится и награды обязательно будут, но на золото даже не рассчитывала - вы сами видите, какой сильный состав соперниц подобрался. Я очень горжусь дочерью, это непередаваемые ощущения", - поделилась Людмила Кривко.

Букет цветов Людмиле Брониславовне лично вручил председатель Сенненского райисполкома Василий Чередник. Поздравительную телеграмму с признательностью за достойное воспитание дочери и пожеланиями дальнейших успехов в ее адрес направили председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев. "Это гордость всей Витебщины и страны, выдающееся достижение отечественного спорта, в основе которого вложен упорный, самоотверженный труд и высокое мастерство", - говорится в телеграмме.

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили сегодня в эстафетной гонке 4х6 км. Победное время белорусских биатлонисток - 1 ч. 12 мин. 03,4 сек. (без штрафных кругов, 9 дополнительных патронов).-0-