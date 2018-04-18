Ветеранов и знаменитых атлетов общества "Динамо" чествовали в НОК Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеранов и знаменитых спортсменов белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" чествовали сегодня в Национальном олимпийском комитете по случаю 95-летия общества, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В праздничных мероприятиях приняли участие известные динамовцы четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова, трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Владимир Парфенович, олимпийский чемпион, каноист Александр Богданович, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач, прославленный футбольный тренер Эдуард Малофеев. Спортсмены общества были поощрены ценными призами и почетными грамотами.

Генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин отметил, что общество остается одним из ведущих в спортивной отрасли страны и поддерживает традиции физкультурного движения, заложенные в начале ХХ века.-0-