Виктор Кривко победил в спринте на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виктор Кривко и Анна Фролина, представляющая Республику Корею, победили в спринте на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации биатлона.

Турнир стартовал в олимпийском спорткомплексе "Раубичи". Виктор Кривко, допустив два промаха, показал результат 25 мин. 27,4 сек. Вторым финишировал Тимофей Лапшин, выступающий за корейскую команду.

У женщин не было равных Анне Фролиной (25 мин. 05,4 сек.), которая с четырьмя промахами на двух огневых рубежах опередила белоруску Дарью Юркевич. Олимпийские чемпионки Пхенчхана Динара Алимбекова и Ирина Кривко в этом старте не принимали участия.

В состязаниях юниоров в спринте не было равных Дмитрию Лазовскому и Наталье Кариницкой.

Открытый чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершится 29 сентября масс-стартами у взрослых и гонками преследования у юношей и девушек.-0