4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе. Такую информацию разместила в соцсетях экс-первая ракетка мира, сообщает БЕЛТА.

Виктория Азаренко после длительного перерыва, связанного с судебной тяжбой за опеку над сыном Лео, планирует уже в ближайшее время вернуться в теннис. Она начала тренировки на кортах турнира WТА в Индиан-Уэллсе, который состоится 7-18 марта.

Одно из занятий спортсменка провела с соотечественницей Ариной Соболенко, о чем свидетельствует и видео в соцсетях.

We spy with our little a two-time champion in #TennisParadise.



Welcome back @vika7! #BNPPO18 pic.twitter.com/a5H168MM2y