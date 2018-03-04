4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе. Такую информацию разместила в соцсетях экс-первая ракетка мира, сообщает БЕЛТА.
Виктория Азаренко после длительного перерыва, связанного с судебной тяжбой за опеку над сыном Лео, планирует уже в ближайшее время вернуться в теннис. Она начала тренировки на кортах турнира WТА в Индиан-Уэллсе, который состоится 7-18 марта.
Одно из занятий спортсменка провела с соотечественницей Ариной Соболенко, о чем свидетельствует и видео в соцсетях.
We spy with our little a two-time champion in #TennisParadise.— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 3 марта 2018 г.
Welcome back @vika7! #BNPPO18 pic.twitter.com/a5H168MM2y
Виктория Азаренко впервые заняла первое место в рейтинге WTA 30 января 2012 года. Белоруска является двукратной победительницей турнира Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (2012, 2013), олимпийской чемпионкой летних Игр в Лондоне в паре с Максимом Мирным. На турнире в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко побеждала дважды в 2012 и 2016 годах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN