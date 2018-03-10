Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в 2-й круг парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во второй раунд парного разряда на представительном турнире в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче белорусский дуэт одолел американо-канадский тандем Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6 (7:3), 2:6, 10:7. В 1/32 финала одиночного разряда Виктория Азаренко еще раз встретится со Стивенс.-0-
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