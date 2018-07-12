Виктория Азаренко и Джейми Маррей пробились в полуфинал микста на Уимблдоне

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей добились успеха в четвертьфинале соревнований смешанных пар Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Азаренко и Маррей встречались с нидерландским дуэтом Жан-Жюльен Ройер и Деми Схюрс и вырвали победу - 4:6, 7:5, 7:5. Виктория очень хорошо принимала подачи соперников, классно действовала на доигровках, неплохо подавала и выходила к сетке, а вот ее партнер был не так хорош, и поэтому пришлось сыграть три тяжелейших сета. Встреча растянулась на 2 часа 25 минут.

Тем временем определились участники решающего поединка в женском одиночном разряде Уимблдона. В первом полуфинальном поединке десятая ракетка мира немка Ангелика Кербер победила латвийскую теннисистку Елену Остапенко, у которой 12-й номер рейтинга WTA - 6:3, 6:3.

Ангелика Кербер первой вышла в финал Уимблдонского теннисного турнира В полуфинале немка, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграла в двух сетах латвийскую теннисистку Елену Остапенко (12-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:3, затратив чуть более часа.

Во втором полуфинале экс-первая ракетка планеты американка Серена Уильямс (181-е место в мировом рейтинге) была сильнее немецкой теннисистки Юлии Гёргес (13) - 6:2, 6:4.

Мужские полуфиналы состоятся 13 июля: Кевин Андерсон (ЮАР) - Джон Изнер (США), Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания).-0-