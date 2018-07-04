Виктория Азаренко и Вера Лапко проведут матчи 2-го раунда Уимблдонского теннисного турнира

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут очередные матчи Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором раунде женского одиночного разряда Виктория Азаренко (87-й номер рейтинга WTA) встретится с 8-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. В их пяти предыдущих матчах трижды побеждала белоруска, два раза выиграла чешка.

Вера Лапко (82), которая впервые пробилась во второй круг турниров серии "Большого шлема", сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гёргес (13).

В соревнованиях женских пар Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин встретятся с американско-румынским тандемом Кейтлин Кристиан / Ана Богдан. Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова будут соперничать с австралийско-американским дуэтом Джессика Мур / Даниэль Коллинз.

В стартовом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд встретятся с аргентинско-чилийским тандемом Орасио Себальос / Хулио Перальта. Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич сыграют с японским дуэтом Таро Даниэль / Есихито Нисиока.-0-