Виктория Азаренко не вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала Азаренко встречалась с восьмой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой и проиграла в двух сетах - 3:6, 3:6.

Еще одна белоруска Вера Лапко (82) позже сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гергес (13). Александра Саснович (50), обыгравшая на старте двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову, свой поединок второго круга проведет 5 июля против американки Тейлор Таунсенд (73).

В соревнованиях женских пар Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин сегодня встретятся с американско-румынским тандемом Кейтлин Кристиан / Ана Богдан. Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова будут соперничать с австралийско-американским дуэтом Джессика Мур / Даниэль Коллинз.

В стартовом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд встретятся с аргентинско-чилийским тандемом Орасио Себальос / Хулио Перальта. Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич сыграют с японским дуэтом Таро Даниэль / Есихито Нисиока.-0-