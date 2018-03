Виктория Азаренко победно вернулась в теннисный тур

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко победно вернулась в мировой теннисный тур после более чем полугодичного перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде турнира в американском Индиан-Уэллсе Азаренко, занимающая 204-е место в рейтинге WTA, за 1 час 43 минуты нанесла поражение 70-й ракетке планеты британке Хизер Уотсон. Первый сет белоруска начала очень уверенно, поведя 5:1. После этого соперница перехватила инициативу и сократила разрыв до минимума - 5:4. Но Виктория собралась и, в третий раз выиграв чужую подачу, победила - 6:4.

Вторая партия прошла по тому же сценарию: Азаренко сразу вырвалась вперед, Уотсон догоняла, но в итоге белоруска снова была сильнее - 6:2.

После матча Виктория Азаренко сказала, что очень рада вновь выйти на корт, вернуться и прочувствовать все игровые эмоции и добиться победы.

