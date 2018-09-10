Виктория Азаренко поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA) поднялась на 18 позиций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выступления в Открытом чемпионате США, где она дошла до третьего круга основной сетки, обыграв словачку Викторию Кужмову и Дарью Гаврилову из Австралии, в активе белоруски 951 очко и 61-е место в мировом рейтинге.

Улучшила свои позиции в списке WTA Александра Саснович, переместившаяся с 33-й позиции на 30-ю - 1485 баллов.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в мировом рейтинге сохранила за собой 20-е место - 2320 очков.

Победительница Открытого чемпионата США 2018 года Наоми Осака занимает седьмую строку - 4115. Финалистка US Open Серена Уильямс находится на 16-м месте - 2976 баллов. Возглавляет рейтинг теннисисток-профессионалок румынка Симона Халеп - 8061 очко.

Шанс улучшить свои позиции белорусские теннисистки получат на текущей неделе. Арина Соболенко сегодня стартует в очередном турнире в канадском Квебеке. Ее соперницей станет Варвара Лепченко, представляющая США.-0-