Виктория Азаренко получила приглашение выступить на престижном теннисном турнире в Токио

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (61-й номер в рейтинге WTA) получила приглашение выступить в основной секте на престижном теннисном турнире в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее экс-первая ракетка мира дважды доходила до полуфинала (2010 и 2011 годы) на этих соревнованиях. В Токио планируют приехать многие игроки, ведущие борьбу за попадание в итоговый турнир сезона.

Сетка турнира категории Premier рассчитана на 24 игрока и четыре победителя из квалификации. Первые четыре сеяные теннисистки пропускают первый круг. Победитель получает 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Турнир в Токио состоится с 17 по 23 сентября.

Как сообщалось, Виктории Азаренко после выступления в Открытом чемпионате США, где она дошла до третьего круга, удалось улучшить свои позиции в рейтинге WTA, но на достигнутом минчанка останавливаться не намерена.-0-