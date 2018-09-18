Виктория Азаренко пробилась во второй раунд турнира в Токио

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (63-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала турнира категории "Премьер" в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке с 125-й ракеткой мира Куруми Нарой из Японии Виктория поначалу проигрывала - 0:1, 1:2, но затем выиграла 4 гейма подряд, выйдя вперед 5:2. После этого инициативу перехватила японка, сократив разрыв до минимума - 4:5. Однако Азаренко не позволила сопернице добиться большего и взяла свою подачу, выиграв первый сет 6:4. Во второй партии борьба также получилась очень напряженной, и в итоге успеха снова добилась Азаренко - 7:5. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Следующей оппоненткой Виктории Азаренко будет австралийка Эшли Барти (17).

Накануне еще одна белоруска Александра Саснович (31) проиграла в 1/16 финала российской теннисистке Анастасии Павлюченковой (28) - 3:6, 4:6.-0-