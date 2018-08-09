Виктория Азаренко проиграла во втором круге теннисного турнира в Монреале

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (95-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в канадском Монреале, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в доигровке поединка 1/16 финала Азаренко проиграла британке Йоханне Конте (43) - 3:6, 1:6.
В стартовом матче Виктория Азаренко победила французскую теннисистку Кристину Младенович (59) - 6:0, 6:1.-0-
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