Виктория Азаренко рассталась с личным тренером

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко приняла решение расстаться со своим личным тренером Бенджамином Ибрагимзаде. Об этом специалист сообщил в соцсетях, информирует БЕЛТА.

С этим наставником Виктория Азаренко работала последние несколько месяцев.

После возвращения в профессиональный тур было объявлено о возобновлении сотрудничества с Вячеславом Кониковым. Ранее Виктория Азаренко готовилась под руководством тренеров Майкла Джойса и Эшкона Резазаде. Ее спарринг-партнером выступал Саша Бажин, который в текущем сезоне помог японке Наоми Осаке войти в десятку сильнейших теннисисток мира.-0-