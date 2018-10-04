Виктория Азаренко рассталась с личным тренером

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко приняла решение расстаться со своим личным тренером Бенджамином Ибрагимзаде. Об этом специалист сообщил в соцсетях, информирует БЕЛТА.
С этим наставником Виктория Азаренко работала последние несколько месяцев.
После возвращения в профессиональный тур было объявлено о возобновлении сотрудничества с Вячеславом Кониковым. Ранее Виктория Азаренко готовилась под руководством тренеров Майкла Джойса и Эшкона Резазаде. Ее спарринг-партнером выступал Саша Бажин, который в текущем сезоне помог японке Наоми Осаке войти в десятку сильнейших теннисисток мира.-0-
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