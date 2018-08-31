Виктория Азаренко в 1/16 финала US Open уступила прошлогодней победительнице турнира

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (79-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 3-го раунда Виктория встречалась с победительницей прошлого US Open американкой Слоан Стивенс (3) и уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.

Sealed with a @SloaneStephens powers past Azarenka to set up a R4 meeting with Elise Mertens...#USOpen pic.twitter.com/vL6P9H82h0 — US Open Tennis (@usopen) 31 августа 2018 г.

Еще две белоруски свои встречи 1/16 финала проведут в первый день осени: Арина Соболенко (20) сыграет с чешкой Петрой Квитовой (5), соперницей Александры Саснович (33) будет японка Наоми Осака (19).

В парном разряде во второй раунд вышли три белоруски - Виктория Азаренко и Латиша Чан из китайского Тайбэя, Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове, Арина Соболенко и китаянка Се Шувэй.-0-