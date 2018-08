Виктория Азаренко в 1/16 финала US Open уступила прошлогодней победительнице турнира

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (79-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 3-го раунда Виктория встречалась с победительницей прошлого US Open американкой Слоан Стивенс (3) и уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.

