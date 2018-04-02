Виктория Азаренко вернулась в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в первую сотню мирового рейтинга и занимает сейчас 92-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом турнира в американском Майами Виктория занимала 186-ю позицию. Там она добралась до полуфинала, уступив американке Слоан Стивенс, после чего поднялась сразу на 94 строки. Слоан Стивенс выиграла соревнования в Майами и переместилась с 12-го на 9-е место в рейтинге Женской ассоциации, который по-прежнему возглавляет румынская теннисистка Симона Халеп.

В топ-100 мирового рейтинга входят еще две белорусские теннисистки: Александра Саснович занимает 49-е место, Арина Соболенко на 60-й позиции.-0-