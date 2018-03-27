Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира категории "Премьер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала белоруска, которая сейчас занимает 186-е место в рейтинге WTA, победила 32-ю ракетку планеты польку Агнешку Радваньску в двух сетах - 6:2, 6:2.

До этой победы Виктория Азаренко выиграла в Майами у американских теннисисток Кэтрин Беллис (44) и Мэдисон Киз (15), а также Анастасии Севастовой (17) из Латвии.

Теперь в матче за выход в полуфинал соперницей Азаренко будет чешка Каролина Плишкова, занимающая 6-е место в мировом рейтинге.

Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами (2009, 2011, 2016).-0-