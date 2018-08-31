Витебск и Жодино примут первые матчи 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игровая программа 20-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги откроется сегодня в Витебске и Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет на своем поле гостей из "Городеи", с которыми в первом круге сыграло вничью 1:1. Торпедовцы сейчас имеют 31 очко и занимают 6-е место, их сегодняшние соперники набрали 18 баллов и находятся на 11-й позиции.

Футболисты "Витебска" проэкзаменуют у себя дома дебютанта элитного дивизиона "Смолевичи". Их первая встреча в нынешнем сезоне завершилась миром - 1:1. Витебчане набрали 38 очков и уступают только борисовскому БАТЭ, у смолевичской дружины 18 очков и 10-я строка в таблице.

Еще 3 поединка пройдут в первый день осени: "Ислочь" (Минский район) - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Минск", "Днепр" (Могилев) - "Луч" (Минск).

Завершится тур в воскресенье, 2 сентября: "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск), "Слуцк" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно).

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 38 (18), "Динамо" (Минск) - 38 (18), "Шахтер" - 38 (18), "Слуцк" - 33 (19). Замыкает турнирную таблицу "Луч", у которого всего 11 очков, на балл больше набрали футболисты "Днепра" и столичного "Торпедо".-0-