"Витэн" разгромил "Динамо-БНТУ", "Столица" сыграла вничью с "БЧ" в первых матчах 1/4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" разгромили минское "Динамо-БНТУ" в первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принимая минчан на своей площадке, оршанская дружина уже в первой половине игры трижды поразила ворота гостей, а после перерыва еще 4 раза порадовала своих болельщиков еще четырьмя голами - 7:0.

Остальные встречи прошли в гораздо более упорной борьбе. В Гомеле действующий обладатель Кубка столичный "Дорожник" после первого тайма проигрывал местному ВРЗ 0:2, но сумел отыграться и добился ничьей - 2:2. Второй мяч у минчан забил лидер бомбардирской гонки Кубка Беларуси Андрей Скварчевский, в активе которого теперь стало 5 мячей.

В Минске чемпионы страны спортсмены "Столицы" в драматичном поединке сыграли вничью с гомельским "БЧ" - 3:3.В Пинске столичный клуб "Охрана-Динамо" одолел микашевичский "Гранит" - 2:1.

Ответные встречи за выход в полуфинал состоятся 8 января. Полуфинальные поединки пройдут 21 и 24 января, решающий поединок 28-го по счету кубкового турнира намечен на 28 января.

Самым успешным клубом в истории розыгрыша Кубка Беларуси является минский "Дорожник", у которого 7 трофеев (1999, 2004-2008, 2017). В прошлом розыгрыше минчане переиграли в финале спортсменов "Лидсельмаша" со счетом 5:4.-0-