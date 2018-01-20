Вязович: МАЗы на "Дакаре" показали свою надежность и маневренность

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские МАЗы на завершившемся в аргентинской Кордобе престижном ралли-рейде "Дакар" показали свою надежность и маневренность. Об этом по окончании гонки рассказал пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По результатам гонки протяженностью более 3,5 тыс. км Сергей Вязович занял почетное второе место. Чемпионом марафона стал Эдуард Николаев из КаМАЗа, который опередил экипаж МАЗа на 3 часа 57 минут. Замкнул первую тройку россиянин Айрат Мардеев, отставший от белорусов почти на полтора часа.

Александр Василевский завершил ралли на 12-м месте, проиграв победителю 26 часов. Строчкой ниже закончил гонку Алексей Вишневский, который отстал на 41 час.

"Дакар" 2018 года оказался самым сложным ралли-рейдом за последние годы. Такого количество песчаных участков, дюн и прочих препятствий экипажи не встречали ранее.

"Гонка была очень трудной от первого этапа до последнего. Признаюсь честно: хотелось оказаться рядом с КАМАЗом. Нам это удалось. Мы показали всему миру, что Минский автозавод выпускает одни из лучших грузовых автомобилей в мире. МАЗы показали себя как быстрые, надежные, маневренные и неприхотливые. Когда другие ломались и не справлялись, белорусские грузовики уверенно преодолевали сложнейшие трассы", - рассказал руководитель "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom.-0-