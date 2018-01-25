Вязович: второе место на "Дакаре" - общая для всего МАЗа победа

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе место на "Дакаре" - общая для всего МАЗа победа. Об этом рассказал сегодня журналистам в Национальном аэропорту Минск руководитель "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Второе место - высокий результат. Однако это общая победа, всей команды. Болельщики видели гонку, а как работали механики, как готовили автомобили - это осталось за кадром. Это наша общая победа: всех трех экипажей, всего завода", - отметил Сергей Вязович.

Генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" Дмитрий Катеринич, которого переполняли эмоции в ходе встречи, отметил, что спортивный грузовик создан на базе серийного выпускаемого автомобиля. "Очень важная победа для нашего завода. Меня как генерального директора радует, что все три экипажа дошли до финиша. Это говорит о качестве белорусских грузовиков, мы выдержали конкуренцию с Iveco, Tatra, КамАЗ. И это лучшая реклама для МАЗа", - сказал Дмитрий Катеринич.

В аэропорту команду встречали руководство МАЗа, который является ее владельцем. Оператор velcom презентовал пилотам и членам команды девять смартфонов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как встречали команду "МАЗ-СПОРТавто" в Минске В минувшую субботу в Южной Америке завершилось одно из наиболее престижных соревнований в автомобильном спорте - ралли-рейд "Дакар".

Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича (штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин) занял второе место по итогам ралли-рейда "Дакар". Белорусские гонщики финишировали с отставанием от чемпиона россиянина Эдуарда Николаева на КамАЗе на 3 часа 57 минут и 17 секунд.

Белорусы впервые за семь лет участия попали на подиум "Дакара" в общем зачете.-0-