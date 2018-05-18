18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Драчев избран президентом Союза биатлонистов России на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев сменил на этом посту Александра Кравцова, который ушел в отставку после неудовлетворительного выступления российских стреляющих лыжников на Олимпийских играх в Пхенчхане.

На пост главы союза также претендовали первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и член правления СБР Дмитрий Алексашин. В третьем туре голосования Драчев набрал 40 голосов против 16 голосов у Майгурова.

С 2002 года, когда не смог войти в российскую сборную на зимние Игры в Солт-Лейк-Сити, он принял решение выступать за команду Беларуси.

В 2006-м завершил карьеру. 1 августа того же года в олимпийском спортивном комплексе "Раубичи" состоялись его проводы из большого спорта вместе с другими известными мастерами биатлона: Еленой Зубриловой, Олегом Рыженковым и Вадимом Сашуриным. Работал тренером молодежной сборной Беларуси по биатлону.-0-