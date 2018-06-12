Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала на турнире в Алматы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (213-й номер мирового рейтинга) пробился в 1/8 финала на турнире в казахстанском Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда белорус за 2 часа 40 минут сумел переиграть индийского теннисиста Сумита Нагала (234) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. В матче за выход в четвертьфинал Владимир Игнатик встретится с испанцем Энрике Лопесом-Пересом (208).-0-