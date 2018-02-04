Владимир Самсонов проиграл в 1/2 финала европейского топ-16 по настольному теннису

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не сумел пробиться в финал европейского турнира топ-16 по настольному теннису, который проходит в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном матче Самсонов проиграл немецкому спортсмену Тимо Боллю - 2:4 (12:10, 6:11, 4:11, 14:12, 5:11, 10:12). В другом полуфинале Дмитрий Овчаров из Германии победил датчанина Йонатана Грота со счетом 4:1 (12:10, 11:7, 11:9, 9:11, 12:10).

Таким образом, Владимир Самсонов в игре за 3-е место сыграет с Гротом, а в решающем поединке за чемпионский титул встретятся Болль и Овчаров.-0-