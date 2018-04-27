Владимир Самсонов выступит в составе сборной Беларуси на командном ЧМ по настольному теннису в Швеции

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Самсонов выступит в составе сборной Беларуси на командном чемпионате мира в шведском Хальмстаде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации настольного тенниса.

В состав квартета, кроме Владимира Самсонова, вошли Александр Ханин, Павел Платонов и Глеб Шамрук. Первый матч на турнире белорусы проведут в группе С 29 апреля против соперников из Англии, на следующий день им предстоит сыграть матчи с Японией и Сингапуром, а продолжится предварительная стадия игрой с Бельгией (1 мая) и Тайванем (2 мая).

Женская сборная Беларуси в составе Виктории Павлович, Дарьи Триголос, Александры Приваловой, Надежды Богдановой и Маргариты Балтушите выступят в группе А, где сыграют с командами России и Китая (оба матча состоятся 29 апреля), Швеции (30 апреля), Индии и Сингапура (оба матча 1 мая).

Путевки в плей-офф получат по три сильнейшие дружины из каждой группы, остальные разыграют места с 13-го по 24-е. В командном чемпионате мира с 29 апреля по 6 мая по настольному теннису примут участие 24 сборные.-0-