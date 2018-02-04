Владимир Самсонов занял 4-е место на европейском Топ-16 по настольному теннису

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов занял 4-е место на европейском турнире Топ-16 по настольному теннису, который проходил в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзу Самсонов уступил в упорнейшей борьбе датчанину Йонатану Гроту со счетом 3:4 (11:9, 9:11, 9:11, 10:12, 11:4, 11:9, 6:11). На состязаниях лучших мастеров малой ракетки Старого Света 41-летний Владимир Самсонов одержал волевую викторию над шведом Кристианом Карлссоном – 4:3, в четвертьфинальном поединке опытнейший белорус победил еще одного шведского спортсмена Маттиаса Карлссона – 4:1, а в полуфинале уступил своему извечному сопернику немцу Тимо Боллю - 2:4. В финале Болль неожиданно легко переиграл еще одного представителя Германии Дмитрия Овчарова - 4:0.

Белоруска Виктория Павлович выбыла из борьбы после стартового встречи, уступив шведке Матильде Экхольм – 0:4. Победительницей женского турнира стала румынка Бернадетт Сеч.-0-