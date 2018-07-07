Владислав Гончаров занял первое место на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Гончаров занял первое место на этапе Кубка мира - 50th Nissen Сup по прыжкам на батуте в швейцарской Арозе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном выступлении олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро получил от судей 60,765 балла. Белорус опередил Дмитрия Ушакова из России - 59,940 и японца Даики Киши - 59,680. Еще один белорус Олег Рябцев завершил борьбу на пятом месте.

В соревнованиях среди женщин Сусанна Кочесок из России завоевала первое место - 55,865 балла. Белоруска Анна Гончарова стала второй - 55,230. На третью ступень пьедестала почета поднялась Бриони Пейдж из Великобритании - 55,120.

В синхронных прыжках белорусские дуэты не смогли побороться за медали. Всего на этапе Кубка мира в Арозе принял участие 91 атлет.-0-