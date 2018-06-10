Владислав Кулеш не поможет белорусским гандболистам в матче плей-офф ЧМ с австрийцами

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня первый матч за выход в финальную стадию чемпионата мира-2019 с командой Австрии. Встреча в минском дворце спорта "Уручье" начнется в 17.00 (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой игре в составе белорусов не будет одного из лидеров команды Владислава Кулеша, который еще не восстановился после травмы. Тем не менее, главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов рассчитывает, что его подопечные порадуют болельщиков хорошей игрой и создадут задел перед ответной встречей 13 июня в Вене.

Кроме белорусских и австрийских гандболистов борьбу за выход на мировое первенство ведут еще восемь пар команд: Сербия - Португалия, Литва - Исландия, Чехия - Россия, Словения - Венгрия, Македония - Румыния, Нидерланды - Швеция, Норвегия - Швейцария, Хорватия - Черногория.-0-