Владислав Третьяк переизбран на пост президента ФХР

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Третьяк переизбран сегодня на пост президента Федерации хоккея России (ФХР), сообщает БЕЛТА.

В Москве проходит отчетно-выборная конференция ФХР. 65-летний легендарный вратарь Владислав Третьяк был единственным кандидатом на этот пост.

Владислав Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. За время его руководства хоккеисты сборной России стали олимпийскими чемпионами (2018 год) и четыре раза выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014 годов).-0-