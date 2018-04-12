Владислав Третьяк переизбран на пост президента ФХР

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Третьяк переизбран сегодня на пост президента Федерации хоккея России (ФХР), сообщает БЕЛТА.
В Москве проходит отчетно-выборная конференция ФХР. 65-летний легендарный вратарь Владислав Третьяк был единственным кандидатом на этот пост.
Владислав Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. За время его руководства хоккеисты сборной России стали олимпийскими чемпионами (2018 год) и четыре раза выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014 годов).-0-
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