Во время футбольного матча между "Динамо-Минск" и "Зенитом" задержано 16 фанатов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время матча между футбольными клубами "Динамо-Минск" и "Зенит" 9 августа задержано 16 фанатов - нарушителей порядка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как рассказала Наталья Ганусевич, 700 болельщиков "Зенита" в 18.00 собрались в районе дома 50 по ул.Ленина, затем проследовали по ул.Октябрьской до стадиона "Динамо". Это шествие было разрешено Мингорисполкомом. "Во время проведения матча на территории стадиона "Динамо" и прилегающей территории задержано 16 человек (2 гражданина Беларуси и 14 граждан России). В отношении их составлено 16 протоколов об административных правонарушениях (11 протоколов - по ст.17.1 КоАП Беларуси (мелкое хулиганство), 5 - по ст.17.3 КоАП Беларуси (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения)", - отметила она.

По словам официального представителя ГУВД, правопорядок был обеспечен в полном объеме, чрезвычайных происшествий на стадионе и прилегающей территории не зафиксировано.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу между "Динамо-Минск" и питерским "Зенитом" состоялся в столице Беларуси 9 августа. Футболисты "Динамо-Минск" разгромили соперников со счетом 4:0. На матче присутствовали около 21 тыс. зрителей, в том числе 2 тыс. 300 фанатов "Зенита".-0-