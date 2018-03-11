Волейболистки "Минчанки" и брестского "Прибужья" сыграют в финальной серии чемпионата Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" и брестского "Прибужья" сыграют в финальной серии за золотые награды чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале плей-офф столичный клуб был сильнее мозырской "Жемчужины Полесья", одержав три победы. В другом противостоянии брестское "Прибужье", основу которого составляют бронзовые призерки чемпионата Европы среди юниоров, был сильнее гродненского "Коммунальника-ГрГУ", отпраздновав успех также в трех матчах.
Финальные игры чемпионата Беларуси среди женских команд запланированы на 24 - 25 марта в Минске, 31 марта - 1 апреля в Бресте. В них команды также будут сражаться до трех побед.
Бронзовые награды сезона разыграют "Жемчужина Полесья" и "Коммунальник-ГрГУ".
13 марта "Минчанку" ждет ответственный экзамен на международной арене. Подопечные Виктора Гончарова сыграют на выезде в полуфинале Кубка ЕКВ с немецким "Штутгартом".-0-
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