Волейболистки "Минчанки" обыграли французский "Безье" и вошли в восьмерку сильнейших Кубка ЕКВ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли французский "Безье" со счетом 3:1 (18:25, 25:16, 25:15, 25:13) и вошли в восьмерку сильнейших Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч на площадке соперниц белорусок завершился победой "Безье" - 3:2. По условиям турнира, подопечным Виктора Гончарова необходимо было добиваться успеха в трех или четырех партиях на площадке спорткомплекса "Уручье", чтобы гарантировать себе участие в 1/4 финала Кубка ЕКВ. Белоруски успешно справились с этой задачей.

Первый сет прошедшей игры остался за француженками, который усилиями Джанисы Джонсон и Жульет Фидон повели в счете 25:18. Хозяева площадки сделали лишь одно изменение в составе: вместо Надежды Смирновой, неудачно действовавшей в приеме мяча, вышла Екатерина Сокольчик. В четвертой зоне нападения "Минчанки" роль лидера взяла на себя юная Анна Гришкевич, которая стала самым результативным игроком матча - 19 очков. Белоруски, наладив прием мяча, чаще стали действовать в нападении через центральных блокирующих Надежду Столяр и Анжелику Борисевич. Вдобавок, "Минчанка" намного лучше оппонентов справилась с подачей мяча и заслуженно победила.

В четвертьфинале престижного еврокубка чемпионки Беларуси встретятся с екатеринбургской "Уралочкой", за которую выступают белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климец, а тренирует легендарный клуб уроженец Беларуси, заслуженный тренер СССР Николай Карполь. Матчи с "Уралочкой" планируется провести 20 февраля в Минске, а ответный 28-го на площадке российской команды.-0-