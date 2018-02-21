Волейболистки "Минчанки" обыграли в гостях российскую "Уралочку" в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли в гостях российскую "Уралочку" в 1/4 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 28:26), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда не смогла сдержать натиск хозяев площадки в атаке в первой партии. Однако после смены сторон площадки белоруски перехватили инициативу. Один из лучших матчей в карьере провела Анна Гришкевич (22 очка - самый результативный игрок встречи), продемонстрировав отличное нападение из четвертой зоны. Выделялась на площадке и блокирующая "Минчанки" Анжелика Борисевич, преуспевая в атаке первым темпом и на блоке.
В составе "Уралочки" выступили две белорусские волейболистки Анастасия Гарелик и Анна Климец, которые не смогли проявить своих лучших качеств в нападении.
Ответный матч 1/4 финала Кубка ЕКВ состоится 27 февраля на площадке спорткомплекса "Уручье". Победитель сыграет в полуфинале престижного еврокубкового турнира.-0-
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