Волейболистки "Минчанки" обыграли в гостях российскую "Уралочку" в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли в гостях российскую "Уралочку" в 1/4 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 28:26), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда не смогла сдержать натиск хозяев площадки в атаке в первой партии. Однако после смены сторон площадки белоруски перехватили инициативу. Один из лучших матчей в карьере провела Анна Гришкевич (22 очка - самый результативный игрок встречи), продемонстрировав отличное нападение из четвертой зоны. Выделялась на площадке и блокирующая "Минчанки" Анжелика Борисевич, преуспевая в атаке первым темпом и на блоке.

В составе "Уралочки" выступили две белорусские волейболистки Анастасия Гарелик и Анна Климец, которые не смогли проявить своих лучших качеств в нападении.

Ответный матч 1/4 финала Кубка ЕКВ состоится 27 февраля на площадке спорткомплекса "Уручье". Победитель сыграет в полуфинале престижного еврокубкового турнира.-0-