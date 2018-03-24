Волейболистки "Минчанки" одержали две победы в финальной серии чемпионата Беларуси

Во время матча. Фото "Минчанки"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" одержали две уверенные победы над брестским "Прибужьем" в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи состоялись в столичном спорткомплексе МАПИД. Подопечные Виктора Гончарова добились успеха с одинаковым счетом 3:0 (25:8, 25:15, 25:16), 3:0 (25:12, 25:10, 25:15). Третий матч в серии до трех побед состоится в Бресте 29 марта. Основу брестской команды составляют игроки молодежной сборной Беларуси, которые в 2017 году стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в голландском Арнеме.

Волейболистки "Минчанки" близки к завоеванию своего седьмого чемпионского титула, третьего подряд. Столичный клуб завоевывал золотые медали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2016 и 2017 годах. Брестская команда ранее трижды становилась чемпионом страны.

Игры национального чемпионата являются также этапом подготовки минской команды к финальным матчам Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В решающей стадии престижного турнира белоруски сыграют против турецкого "Экзачибаши". Первый матч состоится 3 апреля в спорткомплексе "Уручье", ответный - 10 апреля в Стамбуле. -0-