Волейболистки "Минчанки" победили сербское "Единство" и вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили сербское "Единство" со счетом 3:0 (25:18, 25:12, 25:20) и вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы в первом матче в Сербии (3:0) белоруски имели ощутимое преимущество и на домашней площадке в спорткомплексе "Уручье". Подопечные Виктора Гончарова успешно действовали в атаке, но постарались эффективно сыграть и на блоке, набрав 10 очков в этом компоненте. Наиболее результативными игроками у "Минчанки" стали Анна Гришкевич (15 очко) и Анжелика Борисевич (11).

В 1/8 финала Кубка ЕКВ "Минчанка" встретится с победителем пары "Слидрехт" (Нидерланды) - "Безье" (Франция). Первый матч остался за французскими волейболистками (3:0). Игры 1/8 финала Кубка ЕКВ у женщин состоятся в январе-феврале.

На следующей неделе два белорусских мужских клуба "Шахтер" и "Строитель" выступят в еврокубках. Горняки в Могилеве 16 января примут французский "Монпелье", а "Строитель" 17 января сыграет в Кубке вызова на выезде с турецким "Мили Пьянго".-0-