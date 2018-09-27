27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели второе поражение на предварительной стадии Кубка России, уступив в третьем туре в Череповце красноярскому "Енисею" со счетом 2:3 (14:25, 23:25, 25:18, 25:15,13:15).

Белорусская команда неудачно провела стартовые партии встречи против команды российской суперлиги. Лишь в третьей и четвертой партиях "Минчанка" смогла уверенно победить, но уступила в концовке тай-брейка. При счете 11:11 соперницы набрали два очка подряд, которые позволили добиться успеха. Красноярский "Енисей" ранее тренировал нынешний главный тренер белорусок Виктор Гончаров.

Ранее "Минчанка" уступила "Северянке" из Череповца (2:3) и обыграла "ЮЗГУ-Атом" (3:1) из Курской области. Заключительный матч наша команда проведет 28 сентября против "Заречье-Одинцово".

Стартовавший турнир тренерский штаб белорусок рассматривает как этап подготовки к дебюту в ноябре в российской суперлиге и групповой стадии Лиги чемпионов.-0-