Волейболистки "Минчанки" проиграли череповецкой "Северянке" на старте предварительной стадии Кубка России

Во время матча. Фото ВК "Минчанка"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" стартовали в предварительной стадии Кубка России с поражения от "Северянки" из Череповца со счетом 2:3 (25:21, 21:25, 25:17, 13:25, 12:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем матче в Череповце подопечные Виктора Гончарова в первой и середине второй партий контролировали ход событий на площадке. Белорусская команда лучше хозяев площадки действовала в нападении. Однако волейболистки "Северянки" смогли за счет блока и надежной игры в защите перехватить инициативу.

В предварительной стадии Кубка "Минчанка" также сыграет с "ЮЗГУ-Атом" (Курская область), красноярским "Енисеем" и подмосковным "Заречье-Одинцово".

Стартовавший турнир тренерский штаб белорусок рассматривает как этап подготовки к дебюту в ноябре в российской суперлиге и групповой стадии Лиги чемпионов.-0-