Волейболистки "Минчанки" проиграли в первом матче квалификации Лиги чемпионов

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов турецкому "Вакифбанку" со счетом - 0:3 (17:25, 20:25, 27:29), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся на площадке Дворца спорта "Уручье". Белорусской команде противостоял один из лучших клубов мирового волейбола: действующий победитель Лиги чемпионов, чемпион мира среди клубных команд. Хозяева площадки на старте первой партии при счете 8:2 в свою пользу далее упустили инициативу. У "Вакифбанка" на ведущие роли в нападении вышла китаянка Тинь Жу (18 очков за матч) и Лоннеке Слютьес (13 баллов) из Нидерландов.

Повторный матч между этими командами состоится 11 ноября в Стамбуле. Победитель двухраундового противостояния получит право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "Минчанка" также выступила на этой стадии турнира, но уступила другому турецкому клубу - "Экзачибаши".

Сегодня на площадке спорткомплекса "Уручье" игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проведет солигорский "Шахтер". Чемпион Беларуси среди мужских команд встретится с итальянской "Перуджей", в составе которой собраны игроки с громкими именами: Иван Зайцев, Лучано де Чекко, Александр Атанасьевич. Начало матча в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.-0-

Фото Дениса Костюченко.