Волейболистки "Минчанки" проведут в Германии первый матч полуфинала Кубка ЕКВ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня в гостях первый матч 1/2 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Соперником белорусской команды выступит немецкий "Штутгарт", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионки Беларуси впервые вошли в четверку сильнейших престижного европейского турнира, победив в ходе соревнований сербское "Единство" (3:1, 3:0), французский "Безье" (2:3, 3:1) и российскую "Уралочку" (3:1, 3:0). В "Минчанке" вместе с опытными игроками выступают молодые волейболистки, которые уже выходят на лидирующие роли. Шансы белорусского и немецкого клубов в предстоящем противостоянии оцениваются специалистами как равные. Немецкий "Штутгарт", в составе которого есть и волейболистки из Венгрии, Бразилии, Сербии, Нидерландов, США, уверенно дошел до полуфинала Кубка ЕКВ, обыграв команды из Чехии, Бельгии и Германии.

Белорусская команда провела две тренировки в спорткомплексе Scharrena и готова к сегодняшнем матчу, который начнется в 21.00 по белорусскому времени.

Ответный матч 1/2 финала Кубка ЕКВ между "Минчанкой" и "Штутгартом" состоится 20 марта в 19.00 на площадке дворца спорта "Уручье". В другом полуфинальном противостоянии за выход в решающий матч Кубка сыграют турецкий "Экзачибаши" и немецкий "Шверинер".-0-